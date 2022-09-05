Диетолог Тутельян посоветовал пожилым питаться от трёх до пяти раз в сутки

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян дал совет пожилым людям есть небольшими порциями от трёх до пяти раз в день.

«Не меньше трёх и не больше пяти раз в день. Здесь главное — не перегружать себя большим объёмом, лучше дробно и понемножку. Это способствует, с одной стороны, тому, чтобы не было чувства голода и ущемлённости, а с другой стороны, переедания», — отметил он в беседе с «Москвой 24».

Специалист также посоветовал включить в рацион полноценный белок (рыба, творог, иногда мясо), овощи и фрукты. Употребление сладкого, если есть его в меру, вреда не принесёт, резюмировал Тутельян.

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