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Диетолог Тутельян посоветовал пожилым питаться от трёх до пяти раз в сутки

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян дал совет пожилым людям есть небольшими порциями от трёх до пяти раз в день.
Диетолог Тутельян посоветовал пожилым питаться от трёх до пяти раз в сутки
  • Gettyimages.ru

«Не меньше трёх и не больше пяти раз в день. Здесь главное — не перегружать себя большим объёмом, лучше дробно и понемножку. Это способствует, с одной стороны, тому, чтобы не было чувства голода и ущемлённости, а с другой стороны, переедания», — отметил он в беседе с «Москвой 24».

Специалист также посоветовал включить в рацион полноценный белок (рыба, творог, иногда мясо), овощи и фрукты. Употребление сладкого, если есть его в меру, вреда не принесёт, резюмировал Тутельян.

Ранее профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, в разговоре с URA.RU рассказал о действенных способах облегчить боль во время приступа мигрени.

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