Дерматолог Галлямова рассказала о возможном вреде бороды для кожи

Юлия Галлямова, дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, рассказала, что ношение бороды противопоказано мужчинам с точки зрения гигиены.

«Борода природой была придумана для того, чтобы защитить кожу охотников, рыболовов от внешнего воздействия, но тогда была совершенно другая экология. Сейчас это некоторая сетка, которая ловит на себя различные бактерии и вирусы, на которой оседает не только грязь, но и частицы пластика, тяжёлые металлы, которые могут вызвать дополнительную аллергизацию организма, принести инфекцию и так далее. Поэтому, конечно, борода с медицинской точки зрения, с точки зрения гигиены является противопоказанием», — объяснила Галлямова в беседе с URA.RU.

По её словам, это модно, но отнюдь не полезно для кожи.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.