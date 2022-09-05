Дерматолог Галлямова рассказала о возможном вреде бороды для кожи
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«Борода природой была придумана для того, чтобы защитить кожу охотников, рыболовов от внешнего воздействия, но тогда была совершенно другая экология. Сейчас это некоторая сетка, которая ловит на себя различные бактерии и вирусы, на которой оседает не только грязь, но и частицы пластика, тяжёлые металлы, которые могут вызвать дополнительную аллергизацию организма, принести инфекцию и так далее. Поэтому, конечно, борода с медицинской точки зрения, с точки зрения гигиены является противопоказанием», — объяснила Галлямова в беседе с URA.RU.
По её словам, это модно, но отнюдь не полезно для кожи.
Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.