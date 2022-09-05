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Диетолог Тихомирова назвала майонез очень жирным соусом

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рассказала, какие соусы считаются самыми вредными для здоровья.
Диетолог Тихомирова назвала майонез очень жирным соусом
  • Gettyimages.ru

К высококалорийным можно отнести соусы на основе майонеза, отметила специалист в разговоре с URA.RU.

«Майонез — это растительное масло, взбитое с желтком, и ещё добавлена соль. Таким образом, майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость. Если мы любим соусы, то лучше использовать любые другие, но только не те, что сделаны на основе майонеза. На основе майонеза готовятся такие соусы, как сырный, «Тысяча островов», — подчеркнула Тихомирова.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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