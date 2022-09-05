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Владельцев собак опасных пород предложили штрафовать за выгул животных без намордника

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Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь выступил с инициативой наказывать рублём владельцев собак опасных пород, выгуливающих животных без намордника и поводка.
Владельцев собак опасных пород предложили штрафовать за выгул животных без намордника
  • Gettyimages.ru
  • © dageldog

Как пишет «Парламентская газета», Рябоконь предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй 8.52: «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка».

«В ней установить: если животное свободно гуляет не на огороженной территории, обозначенной предупреждающей надписью, а в другом месте без поводка и намордника, наказывать владельцев — граждан на 3—5 тыс. рублей, должностных лиц — до 15 тыс., юридических — до 30 тыс. рублей», — говорится в материале.

Депутат напомнил, что запрет свободно выгуливать собак потенциально опасных пород установлен №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», а их перечень изложен в постановлении правительства №974 от 29.07.2019.

В него вошли 12 пород собак и их метисы: американский и бразильский бульдоги, бэндог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф и другие.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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