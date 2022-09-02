Аналитик Голубовский дал советы по инвестициям в золото

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский дал советы по инвестициям в золото.

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что в качестве альтернативы можно купить золото в двух вариантах — непосредственно металл или на брокерском счёте.

«Сейчас очень хорошие цены на золото по сравнению с тем, что было в последние годы», — отметил эксперт.

По его словам, лучше приобретать монеты, а не слитки, поскольку первые всегда можно реализовать у независимых дилеров.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.