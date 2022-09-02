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В столице выпустили более 500 тысяч карт «Москвёнок» на отечественных чипах

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В столице выпустили более 500 тыс. карт «Москвёнок» на отечественных чипах.
В столице выпустили более 500 тысяч карт «Москвёнок» на отечественных чипах

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Карты из новой партии получили обновлённый дизайн. На них есть совёнок Москвёнок и кот МЭШик.

Карта, в частности, позволяет проверить, когда ребёнок был в школе, колледже или детском саду, а также проконтролировать питание в столовой и покупки в буфете. Доступно и удалённое пополнение лицевого счёта.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде открылась самая большая школа в области. Она представляет собой блок из четырёх зданий различной этажности общей площадью 31 тыс. кв. м.

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