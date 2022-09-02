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Бизнес-тренер Гандапас посоветовал родителям обучать детей финграмотности с первого класса

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Бизнес-тренер Радислав Гандапас посоветовал родителям обучать детей финграмотности с первого класса.
Бизнес-тренер Гандапас посоветовал родителям обучать детей финграмотности с первого класса
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Dolding

«Ребёнку из первого класса очень многое можно объяснить. Это только кажется, что он совсем маленький и ничего не понимает. Самое время начинать ему объяснять, как и что работает в мире денег, финансов, и оно постепенно станет откладываться», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, некоторые взрослые становятся лёгкой добычей мошенников, обещающих им высокую доходность.

«Если бы они знали основу финансов, они бы понимали, что такое предложение невозможно в принципе», — добавил Гандапас.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.

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