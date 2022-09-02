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Следователи завели дело в связи с гибелью мужчины при пожаре в ТЦ в Курске

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Пресс-служба СК России по Курской области заявила, что по факту гибели мужчины в результате пожара в торговом центре в Курске возбуждено уголовное дело.
Следователи завели дело в связи с гибелью мужчины при пожаре в ТЦ в Курске
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, 2 сентября примерно в 09:30 поступила информация о задымлении верхних этажей торгового центра. В процессе локализации возгорания в одном из помещений, расположенном на третьем этаже торгового центра, было обнаружено тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Ранее сообщалось, что в Курске произошёл пожар в торговом центре «Бумеранг». Позднее пожар ликвидировали.

По последней информации, в результате данного пожара погиб один человек.

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