Следователи завели дело в связи с гибелью мужчины при пожаре в ТЦ в Курске
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в сообщении.
По версии следствия, 2 сентября примерно в 09:30 поступила информация о задымлении верхних этажей торгового центра. В процессе локализации возгорания в одном из помещений, расположенном на третьем этаже торгового центра, было обнаружено тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Ранее сообщалось, что в Курске произошёл пожар в торговом центре «Бумеранг». Позднее пожар ликвидировали.
По последней информации, в результате данного пожара погиб один человек.