Систему МЭШ смогут использовать во всех школах России

Мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и министр просвещения России Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание, развитие и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня вместе с Министерством цифрового развития, Министерством просвещения мы подписываем соглашение, которое позволит наработки Московской электронной школы, электронного дневника, электронного журнала передать полностью на федеральный уровень, помогать дальнейшим наработкам, не бросая совместной работы над тем, чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны», — заявил Собянин.

По его словам, столица работала над созданием МЭШ в течение десяти лет.

Со своей стороны, Кравцов назвал систему образования Москвы одной из лучших в мире.

«Конечно, тот опыт, который есть у Москвы (мы давно работаем с Москвой), надо использовать максимально и в других регионах», — сказал он.

Шадаев, в свою очередь, уточнил, что внедрение таких цифровых сервисов не является обязательным.

«Решение регионы будут принимать самостоятельно, будут присоединяться к этой системе, будут её использовать — обязательности жёсткой не будет», — отметил он.

Из материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы следует, что основной функционал «Моей школы» могут ввести в эксплуатацию с 1 января 2023 года.