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В Москве отреставрируют Водоёмную башню

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объект культурного наследия регионального значения «Водоёмная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги» будет отреставрирован инвестором в рамках специальной программы.
В Москве отреставрируют Водоёмную башню
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом пишет kp.ru.

Исторические здания в Москве сохраняют в том числе по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Она действует в столице с 2012 года.

«В конце мая 2022 года город провёл аукцион на право аренды Водоёмной башни XIX века площадью почти 25 кв. м в 1-м Павелецком проезде, после чего был заключён договор на 49 лет. Инвестор отреставрирует объект и затем сможет приспособить его для современного использования», — отметил вице-мэр.

Наряду с этим в «Товариществе Рябовской мануфактуры» сообщили, что общая площадь офисных проектов, включающих малоэтажные корпуса до пяти этажей, достигла в столице 237,7 тыс. кв. м. Об этом пишут «Известия».

«Квартальный тип бизнес-центра — один из самых перспективных. Он рассчитан не только на крупные компании, которые могут арендовать целые этажи и блоки, но и на широкую аудиторию малого и среднего бизнеса, независимо от специализации», — уточнила управляющий директор компании Мария Дорохова.

Ранее заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов объяснил популярность загородного малоэтажного жилья.

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