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В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

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Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга заявила о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Rodica Ciorba / EyeEm

«Заболеваемость стабилизировалась на сегодняшний день, но петербуржцы возвращаются с каникул и из отпусков. Чтобы не допустить роста заболеваемости, петербуржцам необходимо позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких, своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию», — приводит сайт администрации заявление губернатора Петербурга Александра Беглова.

Уточняется, что на сегодняшний день в Петербурге в запасе имеется 657 142 дозы вакцины «Спутник V» и 720 доз «Спутник М».

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

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