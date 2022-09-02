В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
- Gettyimages.ru
- © Rodica Ciorba / EyeEm
«Заболеваемость стабилизировалась на сегодняшний день, но петербуржцы возвращаются с каникул и из отпусков. Чтобы не допустить роста заболеваемости, петербуржцам необходимо позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких, своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию», — приводит сайт администрации заявление губернатора Петербурга Александра Беглова.
Уточняется, что на сегодняшний день в Петербурге в запасе имеется 657 142 дозы вакцины «Спутник V» и 720 доз «Спутник М».
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».