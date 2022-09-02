Почти 165 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры МЦД на МЦК и метро

В Москве за всё время работы двух диаметров (МЦД) пассажиры совершили более 164 млн бесплатных пересадок с МЦД на МЦК и метрополитен. Таким образом им удалось сэкономить 7 млрд рублей.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что в системе МЦД действуют 22 станции с возможностью пересадки. До конца текущего года планируется открыть ещё одну такую станцию — «Марьина Роща» (D2). Здесь можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию, а в перспективе — на БКЛ и D4.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.