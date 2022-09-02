В центр гумпомощи «Единой России» обратились свыше 90 тысяч жителей Херсонской области
- РИА Новости
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За три месяца работы объём распределённой помощи превысил 850 т: это продукты, лекарства, товары первой необходимости и гигиены, детское питание, памперсы, помощь новорождённым и многое другое, сообщает Life.ru.
«За эти три месяца мы расширили географию гуманитарной миссии: это уже свыше 100 мелких населённых пунктов в самых разных районах области», — рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич.
Он отметил, что гуманитарная миссия работает в Херсонской области с марта.
Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.