В центр гумпомощи «Единой России» обратились свыше 90 тысяч жителей Херсонской области

Более 90 тыс. жителей городов и сёл Херсонской области обратились в центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия» с момента его открытия 2 июня.

За три месяца работы объём распределённой помощи превысил 850 т: это продукты, лекарства, товары первой необходимости и гигиены, детское питание, памперсы, помощь новорождённым и многое другое, сообщает Life.ru.

«За эти три месяца мы расширили географию гуманитарной миссии: это уже свыше 100 мелких населённых пунктов в самых разных районах области», — рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что гуманитарная миссия работает в Херсонской области с марта.

Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.