Выдавших грамоты с гербом Украины в детсаде Читы уволили

Пресс-службе Министерства образования Забайкальского края заявила, что комитет образования Читы принял решение уволить руководителя и педагога детского сада №30, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины.

«Учредителем дошкольной организации — Комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что комитет образования Читы организовал проверку детского сада №30, который выдал своим воспитанникам грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе.