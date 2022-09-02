военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Выдавших грамоты с гербом Украины в детсаде Читы уволили

Короткая ссылка
Пресс-службе Министерства образования Забайкальского края заявила, что комитет образования Читы принял решение уволить руководителя и педагога детского сада №30, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины.
Выдавших грамоты с гербом Украины в детсаде Читы уволили
  • Gettyimages.ru
  • © SolStock

«Учредителем дошкольной организации — Комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что комитет образования Читы организовал проверку детского сада №30, который выдал своим воспитанникам грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить