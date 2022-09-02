Песков заявил о намерении Путина посетить учения «Восток-2022»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин во время поездки на Дальний Восток посетит активную фазу учений «Восток-2022».

«6 сентября он будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооруженных сил «Восток-2022». Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае стартовали стратегические учения «Восток-2022». Всего в них будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Манёвры пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах ВВО, а также в акваториях Охотского и Японского морей.