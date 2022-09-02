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Автоэксперт Колодочкин назвал мокрые листья на дороге опасным фактором для водителей

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Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что осенью дорожная обстановка осложняется из-за сниженной видимости, обильных дождей и опавших листьев.
Автоэксперт Колодочкин назвал мокрые листья на дороге опасным фактором для водителей
  • Gettyimages.ru
  • © gehringj

«В сентябре с максимальной скоростью сокращается световой день, каждый день становится чуть темнее, человек к этому не сразу привыкает. При этом, когда совсем темно, в ряде случаев дорожное полотно сливается в одно целое с обочиной, канавами и прочим. Ещё из-за потемнения растёт вероятность ослепления встречными водителями», — отметил автоэксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Не менее серьёзную опасность представляют и мокрые листья на дороге. По словам специалиста, управление машиной на таком покрытии ничем не отличается от гололёда.

Частые дожди также осложняют дорожную обстановку в осенний период, заключил Колодочкин.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

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