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Решетников: рассчитанная до конца года программа параллельного импорта будет продлена

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рассчитанная до конца года программа параллельного импорта будет продлена.
Решетников: рассчитанная до конца года программа параллельного импорта будет продлена
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Об этом он сказал во время выступления на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа в рамках визита в Петрозаводск.

«На сегодняшний момент ещё на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы: защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил министр, было решено продлить и программу параллельного импорта.

«Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлены и параллельный импорт, и упрощённый порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Всё это будет дальше действовать», — добавил он.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

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