Решетников: рассчитанная до конца года программа параллельного импорта будет продлена

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рассчитанная до конца года программа параллельного импорта будет продлена.

Об этом он сказал во время выступления на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа в рамках визита в Петрозаводск.

«На сегодняшний момент ещё на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы: защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил министр, было решено продлить и программу параллельного импорта.

«Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлены и параллельный импорт, и упрощённый порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Всё это будет дальше действовать», — добавил он.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.