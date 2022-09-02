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Аналитик Муртазин посоветовал проверять надёжность сайтов перед покупкой товаров онлайн

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не стать жертвой мошенников, делая покупки в интернете.
Аналитик Муртазин посоветовал проверять надёжность сайтов перед покупкой товаров онлайн
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Приобретая товары, важно выбирать надёжный сайт, а при наличии подозрений искать отзывы других людей. Кроме того, не стоит переводить деньги до осуществления покупки, если есть сомнения в надёжности продавца, посоветовал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Любой сайт в интернете может выглядеть как угодно, но человеку кажется, что если хорошие дизайн и название, то он не будет обманут. Этим пользуются мошенники, часто подделки продаются именно на таких сайтах, или же там не продаётся вообще ничего», — предупредил Муртазин.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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