Аналитик Муртазин посоветовал проверять надёжность сайтов перед покупкой товаров онлайн

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не стать жертвой мошенников, делая покупки в интернете.

Приобретая товары, важно выбирать надёжный сайт, а при наличии подозрений искать отзывы других людей. Кроме того, не стоит переводить деньги до осуществления покупки, если есть сомнения в надёжности продавца, посоветовал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Любой сайт в интернете может выглядеть как угодно, но человеку кажется, что если хорошие дизайн и название, то он не будет обманут. Этим пользуются мошенники, часто подделки продаются именно на таких сайтах, или же там не продаётся вообще ничего», — предупредил Муртазин.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.