военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитики заявили, что средний чек онлайн-покупки в России летом упал на 12%

Короткая ссылка
В пресс-службе сервиса электронных платежей «ЮMoney» рассказали, что средний чек онлайн-покупки в России этим летом снизился на 12% — с 1354 до 1187 рублей в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Аналитики заявили, что средний чек онлайн-покупки в России летом упал на 12%
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

Об этом пишет «Газета.Ru».

Также представители сервиса отметили, что общее количество онлайн-покупок по всем товарным категориям с 1 июня по 31 августа 2022 года выросло на 15%, а обороты платежей — на 3% относительно аналогичного периода прошлого года.

В частности, по словам коммерческого директора финтех-компании «ЮMoney» Дмитрия Кармишина, число покупок товаров для дома и дачи выросло в 6,5 раза.

Средний чек на покупки этой категории товаров увеличился в 4,2 раза, до 16 250 рублей.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить