Аналитики заявили, что средний чек онлайн-покупки в России летом упал на 12%

В пресс-службе сервиса электронных платежей «ЮMoney» рассказали, что средний чек онлайн-покупки в России этим летом снизился на 12% — с 1354 до 1187 рублей в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Также представители сервиса отметили, что общее количество онлайн-покупок по всем товарным категориям с 1 июня по 31 августа 2022 года выросло на 15%, а обороты платежей — на 3% относительно аналогичного периода прошлого года.

В частности, по словам коммерческого директора финтех-компании «ЮMoney» Дмитрия Кармишина, число покупок товаров для дома и дачи выросло в 6,5 раза.

Средний чек на покупки этой категории товаров увеличился в 4,2 раза, до 16 250 рублей.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.