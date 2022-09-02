Аналитики заявили, что средний чек онлайн-покупки в России летом упал на 12%
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Также представители сервиса отметили, что общее количество онлайн-покупок по всем товарным категориям с 1 июня по 31 августа 2022 года выросло на 15%, а обороты платежей — на 3% относительно аналогичного периода прошлого года.
В частности, по словам коммерческого директора финтех-компании «ЮMoney» Дмитрия Кармишина, число покупок товаров для дома и дачи выросло в 6,5 раза.
Средний чек на покупки этой категории товаров увеличился в 4,2 раза, до 16 250 рублей.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.