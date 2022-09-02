Диетолог Гинзбург назвал кокосовое масло более здоровой альтернативой сливочному

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что использование кокосового масла при приготовлении пищи снижает её калорийность, а также понижает риск развития возрастных болезней.

Кокосовое масло не окисляется в организме и не приводит к образованию свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения, сказал специалист в разговоре с URA.RU.

«Второй момент — в него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются, поэтому кокосовое масло все рассматривают как хорошую альтернативу сливочному», — отметил Гинзбург.

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