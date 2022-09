Эксперт по безопасности Касимов предложил использовать песни для создания паролей

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов посоветовал для создания надёжного пароля к учётным записям и гаджетам использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.

Придумать хороший пароль несложно, заверил специалист в беседе с URA.RU.

«Возьмите хорошо знакомое вам словосочетание: строку из песни или стихотворения, цитату из фильма или книги, значимую для вас фразу. Сделайте из этой фразы аббревиатуру. Например, из первых букв каждого слова в предложении. И не забудьте добавить цифры и символы. Например: yesterday, all my troubles seemed so far away, девять букв в слове Yesterday (Yesterday в переводе с английского языка — «Вчера», песня группы The Beatles. — RT). Пароль выходит: Yamtssfa9», — сказал Касимов.

По его словам, менять пароли необходимо минимум раз в квартал, чтобы минимизировать вероятность получения злоумышленниками доступа к личным кабинетам и интернет-банкам.

