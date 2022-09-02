Невролог Ленёв посоветовал добавлять грецкие орехи и ягоды в меню школьника

Врач-невролог Олег Ленёв рассказал, что добавлять в меню школьника в том числе грецкие орехи полезно. Это улучшает когнитивные функции и стимулирует центральную нервную систему (ЦНС).

«Узконаправленный стимулятор ЦНС — это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с мёдом. Также стимулятором ЦНС и иммунной системы являются витамины группы B», — отметил специалист в разговоре с радио Sputnik.

Кроме того, стоить разнообразить рацион школьника ягодами: черникой, голубикой и ежевикой, заключил невролог.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.