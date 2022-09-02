военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Невролог Ленёв посоветовал добавлять грецкие орехи и ягоды в меню школьника

Короткая ссылка
Врач-невролог Олег Ленёв рассказал, что добавлять в меню школьника в том числе грецкие орехи полезно. Это улучшает когнитивные функции и стимулирует центральную нервную систему (ЦНС).
Невролог Ленёв посоветовал добавлять грецкие орехи и ягоды в меню школьника
  • Gettyimages.ru

«Узконаправленный стимулятор ЦНС — это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с мёдом. Также стимулятором ЦНС и иммунной системы являются витамины группы B», — отметил специалист в разговоре с радио Sputnik.

Кроме того, стоить разнообразить рацион школьника ягодами: черникой, голубикой и ежевикой, заключил невролог.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить