Чекунков: «Аврора» получит четыре импортозамещённых SSJ100
«Иркут» собирается поставить до конца 2024 года четыре полностью импортозамещённых Superjet с отечественным двигателем ПД-8», — цитирует РИА Новости Чекункова.
Отмечается, что Государственная транспортная лизинговая компания закупит самолёты с использованием средств Фонда национального благосостояния и передаст «Авроре» по льготной ставке.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года, а с 2024-го будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.