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Чекунков: «Аврора» получит четыре импортозамещённых SSJ100

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Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» получит четыре полностью импортозамещённых самолёта Sukhoi Superjet 100 до конца 2024 года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Иркут» собирается поставить до конца 2024 года четыре полностью импортозамещённых Superjet с отечественным двигателем ПД-8», — цитирует РИА Новости Чекункова.

Отмечается, что Государственная транспортная лизинговая компания закупит самолёты с использованием средств Фонда национального благосостояния и передаст «Авроре» по льготной ставке.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года, а с 2024-го будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.

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