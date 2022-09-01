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Стоматолог Антипенко заявил, что соки и фиточай могут окрашивать зубы

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Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, какие продукты могут окрашивать зубы.
Стоматолог Антипенко заявил, что соки и фиточай могут окрашивать зубы
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU он заявил, что это в том числе соки и фиточай.

«Они меняют не цвет эмали, а образуют поверхностное окрашивание. Меняется цвет пелликулы. Это плёнка, которая состоит из гликопротеидов и липополисахаридов с различными включениями», — пояснил Антипенко.

По его словам, окрашивать может и спортивное питание.

Как отметил Антипенко, окрашивание самой эмали — продолжительный процесс.

«Нужно минимум пять или шесть лет. Проникнуть в эмаль практически невозможно. А если окрасилась пелликула, можно попробовать решить проблему самостоятельно с помощью отбеливающей пасты. Если ничего не вышло, тогда стоит обратиться к специалистам и провести профессиональную гигиену», — добавил он.

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