В Пермском университете открыли Институт компьютерных наук и технологий

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) открыли Институт компьютерных наук и технологий.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу вуза.

«1 сентября для любого вуза — это старт годового учебного марафона, к которому мы тщательно готовимся. Кураторы связываются с первокурсниками, преподаватели готовятся к первым занятиям. В кампусе обновили часть аудиторий, положили новый асфальт рядом с корпусами, подготовили территорию для студентов», — заявил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Также начал работу лицей Пермского университета.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Долгопрудном открыли новый корпус начальных классов Физтех-лицея имени Капицы. Он примет 425 учащихся.