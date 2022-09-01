В Свердловской области начали работу пять новых школ
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В частности, более 1 тыс. детей начали обучение в школе №31 образовательного центра в микрорайоне Мичуринский (Екатеринбург). Её особенность — экологическая направленность.
При центре есть детсад, бассейны, игровая и физкультурно-спортивные зоны.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде открылась самая большая школа в области. Она представляет собой блок из четырёх зданий различной этажности общей площадью 31 тыс. кв. м.