В Свердловской области начали работу пять новых школ

В Свердловской области открылось пять новых школ.

Об этом сообщает ОТР.

В частности, более 1 тыс. детей начали обучение в школе №31 образовательного центра в микрорайоне Мичуринский (Екатеринбург). Её особенность — экологическая направленность.

При центре есть детсад, бассейны, игровая и физкультурно-спортивные зоны.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде открылась самая большая школа в области. Она представляет собой блок из четырёх зданий различной этажности общей площадью 31 тыс. кв. м.