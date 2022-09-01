Артемий Лебедев рассказал, что его бесит обстрел Запорожской АЭС украинскими войсками

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит обстрел Запорожской АЭС украинскими войсками.

«Меня бесят Вооружённые силы Украины, которые попытались сделать контрнаступление на Херсонском направлении. У них... не получилось. Но зато у них получилось... из американской гаубицы — по хранилищу свежего ядерного топлива, которое находится на территории Запорожской атомной электростанции», — сказал он.

Как заявил Лебедев, ещё пару месяцев назад любое событие, происходящее в километре от АЭС, вызвало бы у людей полный ужас.

«А сейчас просто пробивают крышу из какой-то пушки... Ну да, там хранятся какие-то ядерные стержни», — заметил он, подчеркнув, что все игнорируют этот факт.

Лебедев добавил, что американцы, поставляя оружие, из которого обстреливают станцию, цинично предлагают просто отключить АЭС.

«Она больше не нужна американцам, потому что она больше не принадлежит украинской стороне. Так что американцам не жалко отключить эту станцию», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ 31 августа нанесли удар по Запорожской АЭС тремя дронами-камикадзе.