Большинство россиян покупают школьникам младших классов смартфоны не дороже 8 тысяч рублей

Большинство российских родителей покупают школьникам младших классов смартфоны не дороже 8 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой экосистемы «Юником24».

«Порядка 80% родителей школьников младших классов делают выбор в пользу недорогих моделей. Их средняя стоимость не превышает 8 тыс. рублей. В прошлом году она не превышала 7 тыс. рублей», — отметили аналитики.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка.