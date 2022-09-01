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Большинство россиян покупают школьникам младших классов смартфоны не дороже 8 тысяч рублей

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Большинство российских родителей покупают школьникам младших классов смартфоны не дороже 8 тыс. рублей.
Большинство россиян покупают школьникам младших классов смартфоны не дороже 8 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой экосистемы «Юником24».

«Порядка 80% родителей школьников младших классов делают выбор в пользу недорогих моделей. Их средняя стоимость не превышает 8 тыс. рублей. В прошлом году она не превышала 7 тыс. рублей», — отметили аналитики.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка.

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