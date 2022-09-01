В Калининградской области ввели в строй 2730 жилых домов с начала года

В Калининградской области ввели в строй 2730 жилых домов на 8648 квартир в январе — июле 2022 года, что на 24,7% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 2452 жилых дома общей площадью 413,9 тыс. кв. м.

Также стало известно, что в Ленинградской области до конца года отремонтируют почти 100 км участков у школ, детсадов и центров дополнительного образования, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета по дорожному хозяйству. Часть работ уже выполнена.

Ранее сообщалось, что в Москве рекордное за год количество договоров по льготной ипотеке заключили в июле.