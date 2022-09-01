Глава общества «Знание» Древаль поздравил школьников с 1 сентября

Глава общества «Знание» Максим Древаль поздравил школьников с 1 сентября.

Об этом сообщает Life.ru.

«Всем желаю найти своих наставников, учиться, постоянно развиваться. От того, насколько вы умеете развиваться, зависит успех нашей страны», — заявил Древаль, выступая на федеральном просветительском марафоне общества.

Он отметил, что в этом году просветительский марафон общества «Знание» проходит на пяти площадках.

Как сообщал Inforeactor, площадки мероприятия организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганской Народной Республике.

В программу вошли треки «Знание. Сила», «Знание. Сделано в России», «Волонтёрство и экология», «Знание. Наследие России» и «Мы вместе».