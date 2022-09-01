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Маркетолог Долженкова высказалась о перспективах оплаты покупок через QR-код

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Маркетолог торговых сетей Ирина Долженкова высказалась о перспективах оплаты покупок через QR-код.
Маркетолог Долженкова высказалась о перспективах оплаты покупок через QR-код
  • Gettyimages.ru

«Скорее всего, данный способ будет наиболее востребован у тех, кто имеет несколько банковских счетов и регулярно совершает много покупок офлайн», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, для таких людей существенным преимуществом является возможность быстрого выбора счёта для оплаты и техническая безопасность платежа.

«При этом в случае возврата товара сумма покупки возвращается на счёт плательщика через СБП практически моментально», — добавила Долженкова.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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