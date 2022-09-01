Финансовый советник Орлов назвал перспективные направления инвестиций

Финансовый советник Олег Орлов назвал перспективные направления инвестиций.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это, в частности, сельское хозяйство.

«Также это металлургия, потому что востребованность производства в стране растёт, и медицина», — считает эксперт.

По его словам, перспективным можно считать и производство строительных материалов.

Со своей стороны, специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань выразил мнение, что в фокусе внимания стоит держать технологические компании.

«Стабилизация политических процессов, восстановление потребительской и деловой активности — всё это позволит уже в предстоящие кварталы телекоммуникационным компаниям вновь нарастить прибыль и увеличить абонентскую базу», — сказал он.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.