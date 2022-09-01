Юрист Попова рассказала, что ребёнок может сменить школу в течение учебного года

Юрист Анастасия Попова рассказала, можно ли перевести ребёнка из одной школы в другую в середине учебного года.

Такого понятия, как перевод, законодательство не знает. Этим словом описывают процесс отчисления ребёнка из одной школы и зачисление в другую для продолжения обучения, объяснила она в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

«Перевести ребёнка в другую школу можно в любое время в течение учебного года и даже на каникулах: окончил один класс, а в следующий пошёл в другую школу; сходил на 1 сентября — не понравилось, со второго сентября можно идти в другую школу; мог отучиться полгода, одну четверть и т. д. и перевестись — любой вариант возможен. Набор может быть круглый год. Единственное ограничение для зачисления — количество мест. Если есть места, нет никакой разницы, на какой стадии учебного процесса ребёнок зачисляется в школу», — сказала эксперт.

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