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Психолог Грязев рассказал о способах борьбы с осенней хандрой

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Клинический психолог Юрий Грязев рассказал о способах борьбы с осенней хандрой.
Психолог Грязев рассказал о способах борьбы с осенней хандрой
  • Gettyimages.ru

«Многие могут чувствовать сонливость, подавленность, спутанность мыслей, вялость и так далее. На самом деле, ничего страшного не происходит. Нужно всего пару дней переждать. Психика и нервная система приспособятся», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, лучшее лекарство при первых признаках осенней хандры — запастись чем-то вкусным, полежать и посмотреть комедии или послушать приятную музыку, чтобы выработать эндорфины.

Как считает Грязев, физические нагрузки лучше ограничить. Вместо них допустим массаж или медитации.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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