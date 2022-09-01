Психолог Грязев рассказал о способах борьбы с осенней хандрой

Клинический психолог Юрий Грязев рассказал о способах борьбы с осенней хандрой.

«Многие могут чувствовать сонливость, подавленность, спутанность мыслей, вялость и так далее. На самом деле, ничего страшного не происходит. Нужно всего пару дней переждать. Психика и нервная система приспособятся», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, лучшее лекарство при первых признаках осенней хандры — запастись чем-то вкусным, полежать и посмотреть комедии или послушать приятную музыку, чтобы выработать эндорфины.

Как считает Грязев, физические нагрузки лучше ограничить. Вместо них допустим массаж или медитации.

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