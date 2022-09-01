Врач Куликова сообщила, что протеиновые батончики вредны для людей с болезнями почек

Врач-эндокринолог Анна Куликова рассказала, что спортивные батончики — полезный продукт, но употреблять их следует с осторожностью.

«По своему назначению и составу батончики бывают протеиновыми, энергетическими, низкоуглеводными. В протеиновых батончиках содержится большее количество белка. Они могут являться дополнительным источником белка для людей, не тренирующихся в зале. Их с осторожностью следует употреблять людям с различными заболеваниями, например почек», — объяснила она в беседе «Вечерней Москвой».

Батончики содержат большое количество углеводов для восполнения энергии, когда нет возможности полноценного приёма пищи.

Кроме того, многие производители батончиков используют сахарозаменители вместо сахара, что существенно снижает их калорийность, отметила Куликова.

Ранее врач-невролог, профессор, член-корреспондент РАН Алла Гехт, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.