В Татарстане зафиксировали 366 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 366 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 157 855 жителей. Выздоровели 150 954 человека, включая 39 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 3,1 тыс. случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 200 пациентов. Выздоровели 3,9 тыс. жителей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.