В России примут профессиональный стандарт профессии переводчика жестового языка

В России с 1 сентября вступил в силу приказ Минтруда, который устанавливает профессиональный стандарт переводчика русского жестового языка. Документ будет действовать до сентября 2028 года.

Об этом пишет «Парламентская газета».

В 2012 году Владимир Путин подписал закон о повышении статуса русского жестового языка, согласно которому он признан полноценной лингвистической системой.

Директор ЦНИИ русского жестового языка Алексей Харламенков рассказал, что во исполнение принятых норм проведена работа по принятию профессионального стандарта «Переводчик русского жестового языка». Организациями — разработчиками документа стали Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) русского жестового языка и Всероссийское общество глухих (ВОГ).

С помощью этого документа начнут работать единые правила оценки квалификации переводчиков.

По его словам, работа над документом заняла около трёх лет.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.