военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В России примут профессиональный стандарт профессии переводчика жестового языка

Короткая ссылка
В России с 1 сентября вступил в силу приказ Минтруда, который устанавливает профессиональный стандарт переводчика русского жестового языка. Документ будет действовать до сентября 2028 года.
В России примут профессиональный стандарт профессии переводчика жестового языка
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Парламентская газета».

В 2012 году Владимир Путин подписал закон о повышении статуса русского жестового языка, согласно которому он признан полноценной лингвистической системой.

Директор ЦНИИ русского жестового языка Алексей Харламенков рассказал, что во исполнение принятых норм проведена работа по принятию профессионального стандарта «Переводчик русского жестового языка». Организациями — разработчиками документа стали Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) русского жестового языка и Всероссийское общество глухих (ВОГ).

С помощью этого документа начнут работать единые правила оценки квалификации переводчиков.

По его словам, работа над документом заняла около трёх лет.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить