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В Калининграде новая школа на 1,8 тысяч учащихся открылась 1 сентября

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В Калининграде открылась самая большая школа в области. Она представляет собой блок из четырёх зданий различной этажности общей площадью 31 тыс. кв. м.
В Калининграде новая школа на 1,8 тысяч учащихся открылась 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В школу зачислено 1,8 тыс. школьников с первого по десятый класс. Преподавать в ней будут 78 учителей.

В учебном учреждении 96 учебных кабинетов, организована столовая почти на 1 тыс. мест, две библиотеки с залами для работы учащихся, а также два спортивных и два актовых зала.

Новая школа открылась и в Хабаровском крае — в селе Мичуринское Хабаровского района. Торжественную линейку 1 сентября посетил губернатор Михаил Дегтярёв, пишет transsibinfo.com.

Образовательное учреждение готово принять больше 350 учеников из восьми ближайших сёл. В нём 18 классов, современные залы: актовый, хореографический, спортивный и тренажёрный, есть радиоузел и учебная лаборатория.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном открыли новый корпус начальных классов Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Он примет 425 учащихся.

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