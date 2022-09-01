В Калининграде новая школа на 1,8 тысяч учащихся открылась 1 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
В школу зачислено 1,8 тыс. школьников с первого по десятый класс. Преподавать в ней будут 78 учителей.
В учебном учреждении 96 учебных кабинетов, организована столовая почти на 1 тыс. мест, две библиотеки с залами для работы учащихся, а также два спортивных и два актовых зала.
Новая школа открылась и в Хабаровском крае — в селе Мичуринское Хабаровского района. Торжественную линейку 1 сентября посетил губернатор Михаил Дегтярёв, пишет transsibinfo.com.
Образовательное учреждение готово принять больше 350 учеников из восьми ближайших сёл. В нём 18 классов, современные залы: актовый, хореографический, спортивный и тренажёрный, есть радиоузел и учебная лаборатория.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном открыли новый корпус начальных классов Физтех-лицея имени П.Л. Капицы. Он примет 425 учащихся.