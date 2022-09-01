В Долгопрудном открыли новый корпус Физтех-лицея
Об этом сообщает телеканал «360».
Губернатор региона Андрей Воробьёв поздравил детей и педагогов с новым учебным годом и назвал лицей одной из самых сильных школ России.
«В следующем году мы откроем суперсовременный лабораторный корпус и дадим возможность учиться детям, которые хотят защищать нашу страну во всех сферах технологий, науки, образования», — отметил он.
Технопарк с кампусом планируют достроить в Долгопрудном к сентябрю 2023 года.
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.