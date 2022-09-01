В Долгопрудном открыли новый корпус Физтех-лицея

В подмосковном Долгопрудном открыли новый корпус начальных классов Физтех-лицея имени Капицы. Он примет 425 учащихся.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор региона Андрей Воробьёв поздравил детей и педагогов с новым учебным годом и назвал лицей одной из самых сильных школ России.

«В следующем году мы откроем суперсовременный лабораторный корпус и дадим возможность учиться детям, которые хотят защищать нашу страну во всех сферах технологий, науки, образования», — отметил он.

Технопарк с кампусом планируют достроить в Долгопрудном к сентябрю 2023 года.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.