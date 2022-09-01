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Врач Андрианова предупредила о негативном влиянии дефицита витаминов группы В на мозг

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Врач-терапевт, дерматолог, эксперт и консультант бренда Liposomal Vitamins Наталия Андрианова рассказала, дефицит каких витаминов и нутриентов может негативно влиять на работу мозга.
Врач Андрианова предупредила о негативном влиянии дефицита витаминов группы В на мозг
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что витамины группы В считаются основными для поддержания работы мозга. Они участвуют в энергетическом обмене, а без них нервные клетки истощаются и впоследствии могут погибнуть.

Эксперт также упомянула фолиевую кислоту (витамин В9) — низкий уровень фолата в крови связан с нарушениями функций мозга и повышенным риском развития деменции.

«Дефицит тиамина (витамин В1. — RT) может возникать при злоупотреблении алкоголем и приводить к когнитивным расстройствам, таким как снижение памяти, умственной работоспособности и другим. В свою очередь при недостатке магния могут наблюдаться беспокойство, нервозность, усталость, снижение внимания и памяти, головные боли», — подчеркнула Андрианова.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог доктор медицинских наук Сергей Бабак в беседе с URA.RU дал советы курильщикам, решившим отказаться от вредной привычки.

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