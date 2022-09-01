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Иммунолог Крючков напомнил, что осенью могут обостряться болезни сердца и лёгких

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Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в осенний период зачастую обостряются в том числе болезни лёгких и сердечно-сосудистые заболевания.
Иммунолог Крючков напомнил, что осенью могут обостряться болезни сердца и лёгких
  • Gettyimages.ru

В разговоре с телеканалом «Москва 24» специалист отметил, что колебания погодных условий в целом — стресс для организма. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут начаться перепады артериального давления, аритмия и боли при стенокардии.

При наличии заболеваний лёгких из-за похолодания может появиться кашель, добавил врач.

Крючков, в частности, напомнил, что осень, зима и начало весны — наиболее благоприятный период для коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

Ранее врач-пульмонолог доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова Сергей Бабак в беседе с URA.RU дал советы курильщикам, решившим отказаться от вредной привычки.

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