Иммунолог Крючков напомнил, что осенью могут обостряться болезни сердца и лёгких

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в осенний период зачастую обостряются в том числе болезни лёгких и сердечно-сосудистые заболевания.

В разговоре с телеканалом «Москва 24» специалист отметил, что колебания погодных условий в целом — стресс для организма. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут начаться перепады артериального давления, аритмия и боли при стенокардии.

При наличии заболеваний лёгких из-за похолодания может появиться кашель, добавил врач.

Крючков, в частности, напомнил, что осень, зима и начало весны — наиболее благоприятный период для коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

Ранее врач-пульмонолог доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова Сергей Бабак в беседе с URA.RU дал советы курильщикам, решившим отказаться от вредной привычки.