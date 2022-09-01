военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Тюменской области Моор поздравил жителей региона с Днём знаний

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с 1 сентября.
Глава Тюменской области Моор поздравил жителей региона с Днём знаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В своём поздравлении Моор отметил, что в этом учебном году 26,5 тыс. школьников сядут за парты впервые. Всего школы области примут почти 243 тыс. учеников.

«Именно потому, что число учащихся растёт каждый год, нашей приоритетной задачей на протяжении последних лет было и остаётся строительство новых образовательных учреждений», — добавил глава региона.

С Днём знаний, который отмечается 1 сентября, также поздравил жителей Нижегородской области, педагогов и детей губернатор Глеб Никитин. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и облправительства.

«От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний! Этот замечательный праздник откликается в душе каждого человека. Время учёбы — очень долгий путь, на котором нам приходится сталкиваться с множеством вызовов, открывать в себе новые качества, взрослеть и стремиться к большему», — сказал он. 

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить