Глава Тюменской области Моор поздравил жителей региона с Днём знаний

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с 1 сентября.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В своём поздравлении Моор отметил, что в этом учебном году 26,5 тыс. школьников сядут за парты впервые. Всего школы области примут почти 243 тыс. учеников.

«Именно потому, что число учащихся растёт каждый год, нашей приоритетной задачей на протяжении последних лет было и остаётся строительство новых образовательных учреждений», — добавил глава региона.

С Днём знаний, который отмечается 1 сентября, также поздравил жителей Нижегородской области, педагогов и детей губернатор Глеб Никитин. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и облправительства.

«От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний! Этот замечательный праздник откликается в душе каждого человека. Время учёбы — очень долгий путь, на котором нам приходится сталкиваться с множеством вызовов, открывать в себе новые качества, взрослеть и стремиться к большему», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона.