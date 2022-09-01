Психолог Алёшкина посоветовала учитывать особенности ребёнка при выборе секции

Психолог Нина Алёшкина назвала аспекты, которые важно учитывать при выборе спортивной секции для ребёнка.

Родителям стоит понять, куда направлен интерес ребёнка, посоветовала она в беседе с агентством «Невские новости».

«Это очень важно, потому что если ребёнок, к примеру, физически очень активен, любит бегать, то вряд ли он сможет усидеть за шахматами. Присмотритесь к тому, чем ребёнок предпочитает заниматься дома сам, без постороннего участия или помощи. Смотрите и анализируйте», — сказала эксперт.

Специалист также порекомендовала обращать внимание на наставника, который будет работать с детьми. Тренер должен любить своё дело, ориентироваться на воспитанников, уметь учитывать их индивидуальные особенности, видеть их потенциал, заключила эксперт.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.