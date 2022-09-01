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Психолог Алёшкина посоветовала учитывать особенности ребёнка при выборе секции

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Психолог Нина Алёшкина назвала аспекты, которые важно учитывать при выборе спортивной секции для ребёнка.
Психолог Алёшкина посоветовала учитывать особенности ребёнка при выборе секции
  • РИА Новости

Родителям стоит понять, куда направлен интерес ребёнка, посоветовала она в беседе с агентством «Невские новости».

«Это очень важно, потому что если ребёнок, к примеру, физически очень активен, любит бегать, то вряд ли он сможет усидеть за шахматами. Присмотритесь к тому, чем ребёнок предпочитает заниматься дома сам, без постороннего участия или помощи. Смотрите и анализируйте», — сказала эксперт.

Специалист также порекомендовала обращать внимание на наставника, который будет работать с детьми. Тренер должен любить своё дело, ориентироваться на воспитанников, уметь учитывать их индивидуальные особенности, видеть их потенциал, заключила эксперт.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.

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