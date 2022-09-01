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В Москве рекордное за год количество договоров по льготной ипотеке заключили в июле

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что июль стал рекордным месяцем с начала 2022 года по количеству оформленных в столице договоров льготного ипотечного кредитования.
В Москве рекордное за год количество договоров по льготной ипотеке заключили в июле
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«В июле количество договоров выросло на 42,2% по сравнению с июнем — до 4,3 тыс., а их общая сумма — на 51,7% — до 37,9 млрд рублей. Москва сохраняет лидирующую позицию по выданным кредитам среди регионов России. В июле на столицу пришлась треть общего объёма льготных ипотечных займов», — отметил заммэра.

За период с января по июль 2022 года москвичи подписали ипотечных договоров на льготных условиях на общую сумму 105,7 млрд рублей. Из них кредиты на 85 млрд рублей выданы за три последних месяца.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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