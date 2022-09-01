военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Около 50% россиян готовы сменить сферу деятельности

Короткая ссылка
Аналитики «Авито Работа» и агентства Aquarelle Research провели опрос и выяснили, что 49% россиян готовы переобучиться на новую специальность, чтобы избежать профессионального выгорания и увеличить заработок.
Около 50% россиян готовы сменить сферу деятельности
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

По сообщениям специалистов, лучшим направлением для обучения россияне назвали IT-сферу.

За последние полгода допобразование в целом получили 52% работающих опрошенных. Ещё 42% хотели пройти дополнительное обучение осенью.

В качестве главной причины получения дополнительного образования 45% респондентов назвали желание повысить квалификацию, ещё 36% отметили интерес к изучению нового, 26% — возможность увеличить заработок. 

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить