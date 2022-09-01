Около 50% россиян готовы сменить сферу деятельности

Аналитики «Авито Работа» и агентства Aquarelle Research провели опрос и выяснили, что 49% россиян готовы переобучиться на новую специальность, чтобы избежать профессионального выгорания и увеличить заработок.

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