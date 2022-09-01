Около 50% россиян готовы сменить сферу деятельности
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Об этом пишут «Известия».
По сообщениям специалистов, лучшим направлением для обучения россияне назвали IT-сферу.
За последние полгода допобразование в целом получили 52% работающих опрошенных. Ещё 42% хотели пройти дополнительное обучение осенью.
В качестве главной причины получения дополнительного образования 45% респондентов назвали желание повысить квалификацию, ещё 36% отметили интерес к изучению нового, 26% — возможность увеличить заработок.
Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.