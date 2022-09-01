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В ХМАО организовали отдых для 200 детей из ДНР

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В Ханты-Мансийский автономный округ прибыли 200 детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика). В Югре организовали отдых для них по соглашению о сотрудничестве между городом ДНР и округом.
В ХМАО организовали отдых для 200 детей из ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства ХМАО.

Прибытие детей на отдых и оздоровление в Югру — один из пунктов плана действия соглашения о сотрудничестве, которое было заключено губернатором Натальей Комаровой и главой города Макеевки Владиславом Ключаровым, отмечается в тексте.

Для гостей проведут экскурсию по Ханты-Мансийску. В дальнейшем дети отдохнут в лагерях региона.

На протяжении всего периода с детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. При необходимости будет организовано лечение.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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