Диетолог Дианова напомнила, что избыток фруктозы вредит печени

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что употребление избыточного количества фруктозы, которая содержится в ягодах и фруктах, может привести к повышенной нагрузке на печень.

«Если человек получает слишком много фруктозы, то идёт нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа. При этом фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар», — отметила она в эфире радио Sputnik.

Важно не превышать суточную норму потребления фруктозы, предупредила диетолог. По её словам, для женщин суточная норма — 150—200 г ягод или фруктов за один приём, для мужчин — 200—250 г.

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