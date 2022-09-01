Диетолог Дианова посоветовала съедать не более 20 граммов тёмного шоколада в день

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что без вреда для здоровья и фигуры, при условии сбалансированного питания, можно съедать до 20 граммов шоколада или три конфеты в день.

Чтобы не иметь проблем с лишним весом и с диабетом, нужно знать свою норму, сообщила специалист в разговоре с URA.RU.

«В день в среднем, при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 гр. тёмного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. Можно шоколад съесть за раз, можно разделить на три приёма пищи. И тогда человек не будет набирать вес», — объяснила Дианова.

При этом диетолог подчеркнула, что сладкое следует съедать после основного приёма пищи.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.