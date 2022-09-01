Аналитик Муртазин назвал перегрев одной из причин отключения смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, с чем может быть связано самопроизвольное отключение смартфона.

Люди устанавливают на гаджеты всевозможный софт, что зачастую приводит к перегреву и, как следствие, выключению аппарата, сообщил специалист в разговоре с URA.RU.

По его словам, другие технические проблемы являются редкой причиной внезапных отключений смартфона.

«Технические причины связаны обычно с падением телефона, в результате которого начинают отходить контакты у аккумулятора. Вы можете не разбить ваш аппарат, даже не вспомнить, что вы его роняли, но внутри контакты аккумулятора могут отходить. Это происходит крайне редко, это даже не 1% от упавших телефонов», — отметил специалист.

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