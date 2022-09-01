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Пульмонолог Бабак посоветовал бросающим курить пройти медобследование

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Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог доктор медицинских наук Сергей Бабак дал советы курильщикам, решившим отказаться от вредной привычки.
Пульмонолог Бабак посоветовал бросающим курить пройти медобследование
  • Gettyimages.ru

«Я бы посоветовал курящему обратиться к врачу-пульмонологу для того, чтобы понять, есть ли у него реальная зависимость или её нет. Необходимо провести тестирование, выявить определённые уровни зависимости», — сказал он в беседе с URA.RU.

Также пульмонолог посоветовал провести обследования — рентгенографию или компьютерную томографию органов грудной клетки, чтобы врач смог оценить структуру лёгочного аппарата пациента.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу мозга.

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